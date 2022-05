vendredi 13 mai 2022 • 1537 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) La Premier League a dévoilé ce vendredi une liste de huit noms pour le titre de meilleur joueur de la saison 2021-22. Une absence marquante fait déjà beaucoup parler. C'est celle du candidat crédible au Ballon D'Or, Sadio Mané, considérée par Top Mercato comme un scandale en Angleterre.

Alors que le suspense est à son comble pour le titre de champion d'Angleterre entre Liverpool et Manchester City comme dans la lutte pour les places européennes et la course au maintien, la Premier League vient de révéler l'identité des joueurs présélectionnés pour le trophée de meilleur joueur de la saison. Sans surprise, on retrouve l'attaquant égyptien Mohamed Salah (sacré en 2018) ou encore l'international belge Kevin De Bruyne (lauréat en 2020) mais les absences Cristiano Ronaldo et surtout de Sadio Mané ont de quoi interpeller.



Mané, le grand oublié



L'attaquant des Reds, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal cet hiver, meilleur joueur de la CAN, qualifié pour le Mondial et auteur d'une nouvelle grosse saison (15 buts et 2 passes décisives en Premier League), est le grand oublié de cette liste. Son avenir dans le nord de l'Angleterre fait d'ailleurs beaucoup parler en ce moment.



Ronaldo, une absence assez surprenante



Dans une moindre mesure, l'absence de CR7 est assez surprenante dans la mesure où les statistiques de l'international portugais (18 buts et 3 passes décisives en Premier League cette saison) restent très flatteuses pour un joueur de 37 ans. Certes peu aidé par la saison catastrophique de Manchester United, Cristiano Ronaldo a malgré tout été élu joueur du mois à deux reprises.



Salah sélectionné avec certaines révélations



Dans cette liste de huit noms, on retrouve certaines révélations de l'exercice 2021-22 dans le championnat anglais, à l'image de Jarrod Bowen (West Ham) ou encore Bukayo Saka (Arsenal). Les autres nommés pour le titre de meilleur joueur de la saison outre-Manche sont les suivants : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Son Heung-min (Totteham), James Ward-Prowse (Southampton) et Joao Cancelo (Manchester City). L'an dernier, le Portugais Rúben Dias (Manchester City) avait remporté cette récompense individuelle prestigieuse. Le lauréat est désigné par une combinaison du vote du public avec ceux des capitaines des équipes de Premier League et celui d’un panel d’experts.