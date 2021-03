dimanche 7 mars 2021 • 84 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Fulham a infligé à Liverpool sa 6e défaite de rang, à Anfield, dimanche, lors de la 27e journée de Premier League.

27e journée de Premier League. Sans Roberto Firmino, blessé, ni Sadio Mané, laissé sur le banc, et avec une 15e charnière centrale différente alignée cette saison, Liverpool (7e) recevait Fulham (18e), en lutte pour le maintien. Septièmes, à 21 points de Manchester City, le champion en titre espérait retrouver le chemin du succès après être tombé sur cette même pelouse il y a trois jours contre Chelsea (0-1). Mais le Liverpool de 2021, maladroit, malchanceux, terne et sans saveur allait craquer juste avant la pause.

Mario Lemina profitait d'un Mohamed Salah trop tendre devant sa surface pour lui subtiliser le ballon et déclencher un tir croisé parfaitement exécuté (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, Alphonse Areola sauvait les Cottagers en s'interposant devant Diogo Jota (48e), Mané trouvait le poteau (70e) et Shaqiri ne cadrait pas (72e). Le Lyonnais Joachm Andersen sauvait in extremis devant Mané (90e+2). Liverpool concédait une sixième défaite de rang à domicile et voyait s'éloigner les places européennes. Fulham se rapproche d'un maintien inespéré.