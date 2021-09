dimanche 12 septembre 2021 • 371 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après un nul concédé contre Chelsea, Liverpool a disposé de Leeds à l'occasion de la quatrième journée de Premier League et remonte sur le podium (3-0). Sadio Mané a marqué.

Après avoir été accroché par Chelsea lors de la dernière journée (1-1), Liverpool devait se défaire de Leeds afin de recoller au trio de tête avec Chelsea et Manchester United. Pour ce faire, Klopp alignait un 4-3-3 habituel avec un milieu de terrain Elliott-Fabinho-Alcantara et Jota en pointe, aux côtés de Salah et Mané en l'absence de Firmino. De son côté, Bielsa reconduisait son 4-5-1 avec l'ancien du FC Barcelone, Junior Firpo, qui occupait le flanc gauche.

Dans un début de match avec beaucoup d'intensité des deux côtés, les Peacocks se procuraient la première opportunité. Raphina pouvait servir Rodrigo, qui frappait directement sur Alisson (5e). Quelques minutes plus tard, Jota répondait à Raphina. Le Portugais contrôle et oblige Meslier à détourner (15e). Mais c'est finalement Leeds qui a craqué en premier. Matip écartait sur Alexander-Arnold. Le latéral trouvait Salah au premier poteau, qui a trompé Meslier pour s'offrir son 100e but en Premier League (1-0, 20e).

L'ouverture du score semblait avoir libéré les Reds, qui auraient pu rapidement se mettre à l'abri. Mané manquait le cadre (27e, 32e) et Elliott trouvait Meslier sur sa trajectoire (28e) après qu'Alcantara ne voit sa tête victorieuse être signalée hors-jeu, sur un centre de Salah (25e). L'Égyptien était signalé hors-jeu. À la pause, Leeds s'en sortait bien et Liverpool pouvait avoir des regrets. Mais à l'image de son début de saison, les hommes de Bielsa manquaient de justesse technique et laissaient énormément d'espaces à l'attaque des Reds.

Mané finalement buteur après de multiples occasions

Après une nouvelle occasion manquée par Salah (49e), Fabinho, en deux temps, faisait le break à bout portant (2-0, 50e). Leeds a coulé, alors que Struijk était logiquement expulsé pour son énorme tacle sur Elliott, acclamé par le public de Leeds lors de sa sortie sur civière (61e). Après de belles occasions (74e, 81e, 87e), Liverpool, grâce à Mané, a aggravé le score dans le temps additionnel (90e+3). Ce n'étai pas simple pour le Sénégalais. Après de multiples occasions et situations vendangées, Mané finit par trouver la faille sur un beau jeu à trois avec Henderson à droite qui renverse sur Alcantara dans la surface. L'Espagnol trouve Mané dos au jeu qui contrôle et frappe en pivot du droit. Les Reds retrouvent la victoire et remontent sur le podium, derrière Chelsea et Manchester United, à la différence de buts. Sans succès depuis le début de saison, Leeds coule à un point de la zone de relégation.