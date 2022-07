vendredi 29 juillet 2022 • 1495 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Libération du jour nous apprend que Pape Ibra Guèye plus connu sous le nom de "Papito Kara", a été arrêté hier, dans l'affaire des Unes de journaux détournés.

C'est ce qu'on appelle une affaire qui fait une première victime. Le journal Libération nous apprend que Pape Ibra Guèye, plus connu sous le surnom de «Papito Kara » dans les réseaux sociaux, passera la nuit au commissariat du Plateau. A la suite de son audition, il vient d'être placé en garde à vue. En effet, "Papito Kara" faisait récemment la revue de presse des Unes de journaux détournés.



"Par ailleurs, contrairement aux informations diffusées ce matin, Outhmane Diagne de la mafia "Kacc-Kacc" n'a pas été arrêté par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie", précisent nos confrères, ajoutant qu'il a "néanmoins été contacté au téléphone par les enquêteurs mais n'était pas dans leurs locaux jusqu'au moment où nous mettions sous presse (22 heures 50)."



Pour rappel, L'Observateur, Enquête et Sud Quotidien avaient sonné l'alerte, dénonçant le détournement de leur logo et de leur Unes à des fins de propagande.