iGFM (Dakar) Ce samedi, la Ligue 2 française reprend du service. Nouvel entraîneur de Dijon, Omar Daf vise la victoire face à l'As Saint-Etienne.

L'exercice 2022/2023 en Ligue 2 démarre ce samedi. L'affiche Dijon-Saint-Etienne ouvre les hostilités dès 11h00 GMT (13h France). L'entraîneur sénégalais, Omar Daf compte bien démarrer la saison. "Ce sera un match de haut niveau, à nous de jouer avec nos qualités et nos forces pour le remporter demain", a-t-il déclaré, ce vendredi, en conférence de presse d'avant-match.



Ayant une expérience en Ligue 2 pour avoir été l'entraîneur de Sochaux, Daf souligne que "l'AS Saint-Etienne a gardé une bonne ossature, c'est une équipe qui s'est renforcée", a relevé l'ancien arrière gauche de l'équipe du Sénégal lors de la Coupe du monde 2002, indiquant que son adversaire est un des favoris de ce championnat mais nous, on aur aussi notre mot à dire."



Pour rappel, dans les rangs de Dijon, on retrouve les deux internationaux sénégalais Zargo Touré et Ousseynou Thioune.

