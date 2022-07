lundi 25 juillet 2022 • 635 lectures • 0 commentaires

En 2023, le Sénégal devrait officiellement entrer dans le cercle des pays producteurs de pétrole et de gaz. Et le ministre des Finances s’y prépare déjà, prenant déjà en compte l’arrivée des premières recettes. Il a envoyé un circulaire à ses collègues à ce sujet, dans le cadre de la préparation du budget 2023.

L’année prochaine, ce sont 59,16 milliards FCFA que l’Etat attend de la toute première année de commercialisation du pétrole et du gaz sénégalais. Prévisions du ministère des Finances consignées dans son Document de Programmation budgétaire et économique pluriannuelle (2023-2025).



Déjà, dans un circulaire destinée à la préparation de la loi de finances initiale 2023, Abdoulaye Daouda Diallo a briefé ses collègues ministres sur l’usage de ces ressources. Il a informé les ministres que les recettes issues des hydrocarbures doivent financer principalement les dépenses d'Investissement prioritaires inscrites dans le Programme d'Investissements publics (PIP).



Toutefois, l’argent issu du pétrole ou du gaz peut accessoirement, prendre en compte des dépenses courantes, notamment celles à caractère social, «à l'exclusion des dépenses relatives aux salaires», précise-t-il.



L’on se rappelle qu’en décembre 2021, le président Macky Sall aussi avait déclaré : «Ce n’est pas parce qu’on va avoir du pétrole et du Gaz que chacun va demander le doublement de son salaire. Les syndicats vont déposer des préavis. Ce n’est pas du tout ce qui va se passer. Il faut bien le comprendre.»



Aussi, l’argentier de l’Etat a souligné dans son document que les ministères sectoriels concernés devront, dès à présent, dans le cadre du projet de Budget 2023, commencer à identifier les investissements et autres Interventions prioritaires à financer à partir de ces recettes.



Abdoulaye Daouda a aussi informé ses collègues ministres qu’il sera produit un document de synthèse sur la programmation budgétaire pluriannuelle des dépenses financées par les recettes d'hydrocarbures sur la période 2023-2025.