Les lions vont entamer leur coupe du monde ce lundi. À 16heures, l’attention des sénégalais va se focaliser sur ce qui se passera au Qatar. Mais, que disent les statistiques sur les 1ers matchs des lions en coupe du monde?

Le Sénégal en est à sa troisième coupe du monde. Et donc, les statistiques des lions dans cette compétition sont assez modestes pour le moment. Mais ce qui est clair, c’est que les lions ont toujours assuré leur entame en coupe du monde.



Les sénégalais se souviennent du mémorable but de Pape Bouba Diop à la 30e minute, le 31 mai 2022, face à la France. Un but qui avait offert aux lions l’entame rêvée (0-1) lors de la coupe du monde de 2002 où, ils ont pu atteindre les quarts de finale.



Le 19 juin 2018, le Sénégal a remis ça. En effet, lors de la coupe du monde organisée en Russie, les lions ont pu décrocher une victoire d’entrée grâce à un but contre son camp de Cionek et une réalisation de Mbaye Niang (1-2).



Mais, l’enseignement à tirer de ces deux entames, c’est qu’une victoire d’entrée n’assure toutefois pas une qualification au second tour. Car, contrairement à 2002, le succès lors du premier match n’a pas suffisamment pesé sur la balance pour propulser les lions au second tour.



En attendant, tous nos vœux pour que l’entame de cette coupe du monde soit semblable à celles de 2002 et de 2018.