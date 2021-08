Préparation, ambitions et absence des cadres : le DNT du Basket se livre

iGFM (Dakar) Face aux journalistes, ce mardi au Dakar Arena, Moustapha Gaye, le Directeur Technique National et sélectionneur des Lionnes du Basket, a évoqué plusieurs sujets (préparation des équipes féminine et masculine, ambitions et absence des cadres comme Astou Traoré, Diodio Diouf...), après la cérémonie de remise du drapeau aux Lions qui doivent prendre part à l'Afrobasket 2021, qui se déroulera à Kigali du 24 août au 5 septembre.

