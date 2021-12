Préparation CAN 2021 : Ghana et Soudan d'attaque

iGFM (Dakar) Ce lundi 27 décembre 2021, des nations ont entamé leur préparation en direction de la Coupe d'Afrique des Nations de football "Cameroun 2021". Le Ghana qui évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc, des Comores et du Gabon, en fait partie tout comme le Soudan qui loge dans la poule D à Garoua aux côtés de l'Egypte, de la Guinée Bissau et du Nigeria.

