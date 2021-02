mercredi 24 février 2021 • 66 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans ne dort pas sur ses lauriers. En effet, le sélectionneur national, Malick Daf, a annoncé, sur IGFM, que ses joueurs disputeront deux matchs amicaux cette semaine.

"On n'a pas de repos. Depuis la fin du tournoi de l'UFOA, je pense qu'on a donné trois jours de repos aux joueurs pour qu'ils aillent voir leurs familles avant de revenir. Donc, on est là en regroupement à Guéréo en train de travailler. On ne dort pas sur nos lauriers parce que déjà à la fin de l'UFOA, on savait qu'on avait moins d'un mois avant de jouer la Coupe d'Afrique. Donc, on travaille avec d'humilité, on apporte des corrections pour faire progresser les jeunes dans la compétition. Comme on dit, on va jouer deux matchs amicaux contre Dakar Sacré-Cœur et Diambars cette semaine. Ce, pour essayer de voir comment ça marche. Il faut toujours essayer d'apporter des correctifs", a-t-il fait savoir.

Pour la CAN, le Sénégal débutera face au tenant du titre, le Cameroun, le 15 mars, à Casablanca.

Pour rappel, les deux meilleurs 3es des trois groupes seront qualifiés pour les quarts de finale.

Cette CAN des moins de 17 ans se déroulera du 13 au 31 mars 2021 au Maroc, dans les villes de Rabat, Mohammedia et Casablanca.

La composition des groupes :

Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire.

Groupe B : Nigéria, Tanzanie, Algérie, Congo.

Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.