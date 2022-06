dimanche 12 juin 2022 • 547 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Un des adversaires du Sénégal, dans le groupe A de la Coupe du monde 2022, l’Equateur a battu le Cap-Vert (1-0) en match amical dans la nuit de samedi à dimanche à Miami aux Etats-Unis.

Jordy Caicedo a inscrit le seul but de la partie sur penalty avant la pause (37e) et permis à la Tri d'enchaîner quelques jours après la victoire contre une autre sélection d'Afrique de l'Ouest, le Nigeria (1-0). Autant dire que les Equatoriens entendent bien être prêts face au Sénégal.



Jordy Caicedo a inscrit le seul but de la partie sur penalty avant la pause (37e) et permis à la Tri d’enchaîner quelques jours après la victoire contre une autre sélection d’Afrique de l’Ouest, le Nigeria (1-0). Autant dire que les Equatoriens entendent bien être prêts face au Sénégal.



Alors que le Chili avait demandé la disqualification de l’Equateur pour le Mondial en raison d’un problème administratif avec le latéral droit Byron Castillo, présumé de nationalité colombienne, la FIFA avait rejeté cette requête vendredi. «Après avoir analysé les dossiers soumis par toutes les parties et pris en considération l’ensemble des éléments présentés, la commission de discipline a décidé de clore la procédure initiée contre la fédération équatorienne», avait indiqué l’instance dirigeante du ballon rond.



Pour rappel, l'Equateur, le Qatar, les Pays-Bas et le Sénégal composent le groupe A.

