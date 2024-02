vendredi 16 février 2024 • 210 lectures • 0 commentaires

Actualité 6 jours Taille

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026, sous la conduite du Président Mamadou Diagna Ndiaye, a conduit une mission de travail à l’invitation du Japon et de la Corée du Sud au cours du mois de janvier 2024, accompagné du Coordonnateur Général du COJOJ Ibrahima Wade.



Des partenariats multiformes en terre nippone

Au Japon, la visite s’est inscrite dans la suite du partenariat conclu en 2018 entre le Comité National Olympique Japonais et le Comité National Olympique et Sportif Sénégalais.

Le Président Diagna Ndiaye a eu des rencontres de travail avec des acteurs institutionnels comme non étatiques, occasions qu’il a saisie pour leur exposer les enjeux des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, premier événement olympique sur le continent africain et la nécessité de nouer des partenariats dans la ligne des bonnes relations entre le Japon et le Sénégal.

Ainsi, il a été convenu avec le CNO japonais et la JICA, l’envoi auprès du Comité d’Organisation des JOJ, dans les prochaines semaines, de deux experts japonais pour appuyer le travail de préparation.

Au cours de son séjour, le Président Ndiaye a eu un entretien avec Madame Jimi HANAKO, Ministre en charge de l’Expo Universelle Osaka 2025. Ensemble, ils ont convenu de mettre sur pied une passerelle de collaboration entre l’Expo Universelle Osaka 2025 et les JOJ Dakar 2026, deux événements dont la vocation est de promouvoir le dialogue et la paix entre les peuples, et faire de Osaka 2025 une tribune de promotion des JOJ Dakar 2026.

D’autres rencontres d’importance ont eu lieu avec les représentants du secteur privé japonais dans la perspective de partenariats sponsoring avec Dakar 2026, à travers d’une part, la société TOYOTA TSUSHO présente au Sénégal dans la grande distribution et l’agroalimentaire, et d’autre part l’équipementier sportif ASICS.

Le Président Diagna Ndiaye a également eu une rencontre avec le Président de la Nippon Foundation Monsieur Yohei SASAKAWA, fortement impliqué dans les questions d’environnement et développement durable, avec qui il a notamment évoqué les pistes de partenariat dans le domaine culturel, ensuite avec Monsieur Tadaaki HAYANO, Président Directeur Général de Tokyo Marathon Foundation qui a fait part de son entière disponibilité à collaborer avec le COJOJ à travers l’envoi d’experts spécialisés dans l’organisation du marathon ou encore l’accueil de volontaires sénégalais lors de l’édition 2024 du Marathon de Tokyo pour apprendre de leur expérience en matière d’organisation d’événements de dimension mondiale.

Enfin, la délégation a visité le Tokyo 2020 Legacy Exhibition, un espace de partage de l’expérience japonaise de l’événementiel olympique érigé par le Gouvernement Métropolitain de Tokyo, dont le COJOJ pourrait s’inspirer en vue de perpétuer l’héritage des JOJ.

Gangwon 2024 comme laboratoire

Après l’étape du Japon, le Président Ndiaye a séjourné en Corée du Sud pour prendre part à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver Gangwon 2024 et a saisi l’opportunité pour rencontrer des Autorités politiques et de hauts dirigeants du secteur privé et industriel de la République de Corée.

Durant son séjour, il a eu plusieurs rencontres de travail, notamment avec :

- Monsieur Thomas Bach, Président du CIO avec qui il s’est entretenu de l’état des préparatifs des JOJ Dakar 2026 et de sujets liés à l’actualité olympique ;

- Madame Jang Mi-Ran, Vice-Ministre coréenne chargée des Sports, avec qui il a décliné des perspectives de partenariat sportif à travers des projets d’appui de la République de Corée à la préparation des JOJ Dakar 2026, en particulier par l’héritage de Gangwon 2024 en direction de Dakar 2026 ;

- Monsieur Gao Zhidan, Ministre des Sports de la République Populaire de Chine et Président du Comité Olympique Chinois avec qui il a évoqué la dynamique soutenue de coopération qui lie nos deux pays et qui se traduit déjà par des projets concrets d’appui au Sénégal dans la préparation de la cérémonie d’ouverture des JOJ et dans la préparation et la recherche de performances pour les jeunes athlètes sénégalais en direction de 2026.

Le Président Diagna Ndiaye a également mis à profit sa présence en terre coréenne pour présenter les JOJ Dakar 2026 et les opportunités de partenariat qu’ils pourraient offrir notamment lors des rencontres qu’il a eues avec Monsieur Park Sag-Jin, Vice-Président Exécutif de Dongwon Industries, spécialisée dans l’agro-alimentaire ayant une filiale au Sénégal, et ensuite avec Monsieur Jusung Park, Représentant de Samsung C & T, compagnie coréenne évoluant dans le domaine industriel et des infrastructures, présente au Sénégal.

Le Coordonnateur Général du COJOJ Dakar 2026, accompagné du Directeur des Opérations du COJOJ, a mis à profit sa présence en Corée pour tenir plusieurs réunions de travail techniques avec le COJOJ Gangwon 2024 et le CIO, et pour s’inspirer de l’expérience coréenne.

Ces différentes rencontres et les pistes de collaboration ainsi ouvertes viennent conforter la dynamique de préparation de ce premier événement olympique en terre africaine, déjà bien engagée par le COJOJ./.