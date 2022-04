mardi 5 avril 2022 • 507 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports, Matar Ba a révélé hier dans l'émission Quartier Général, que la FIFA va remettre à la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) près de deux milliards en vue de la préparation de la Coupe du monde 2022.

"Si je ne me trompe pas, la FIFA va remettre 1 milliard 500 millions FCFA à la Fédération pour la préparation. Il y a aussi une enveloppe de participation. Mais il y a des dépenses de souveraineté parce que chaque Etat veut gérer son équipe nationale. Je ne peux dire combien vaut cette préparation parce que nous devons nous réunir avec la Fédération jeudi prochain. Ils étaient au Qatar, donc on va communiquer sur le coût de la préparation. On fera tout pour que les joueurs soient dans d'excellentes conditions. Mais, c'est la FIFA qui va prendre en charge les 50 membres de la délégation plus les cinq badges. Ce qui fait un total de 55. Si ça dépasse ce nombre, c'est l'Etat du Sénégal qui prendra en charge", a-t-il fait savoir une semaine après la qualification du Sénégal pour la Coupe du monde "Qatar 2022" qui se déroulera du 21 novembre au 18 décembre.

Pour rappel, le Sénégal loge dans le groupe A avec le Qatar, les Pays Bas et l'Equateur. Les Lions vont lancer le Mondial contre les Néerlandais.