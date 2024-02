vendredi 9 février 2024 • 726 lectures • 0 commentaires

Sport 1 semaine Taille

iGFM (Abidjan) Le président de la Confédération Africaine de football (CAF), Dr Patrice Motsepe, a fait face à la presse, ce vendredi à Abidjan, pour tirer le bilan de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, qui s'achève dimanche prochain à l'issue de la finale entre le Nigeria et le pays hôte.

"Près de 2 milliards de personnes ont regardé la CAN CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 dans le monde entier", a-t-il fait savoir. "Nous devons être fiers en tant qu'Africains. La CAN 2023 est la meilleure de toute l’histoire de la CAF. Ce sont 80 pays qui suivent la CAN. Nous devons être fiers d’avoir organisé une compétition de cette qualité", a-t-il ajouté, promettant que "la prochaine édition sera encore meilleure".



Le patron du football africain a par ailleurs soutenu que "le succès de l'Afrique dépend de la capacité du continent à travailler ensemble, à commercer ensemble et, dans le domaine du football, de la capacité des pays à rivaliser et à jouer ensemble".



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à Abidjan, Côte d'Ivoire)

PUBLICITÉ