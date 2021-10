vendredi 22 octobre 2021 • 159 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) 250 Stadiers ont été installés, ce vendredi, au CNEPS de Thiès, par le Ministre des Sports, Matar Ba et celui de l'Emploi, Dame Diop.

Installés, dans la capitale du Rail, ces Stadiers venus des différents départements du Sénégal auront pour rôle : médiation, assistance et prévention pendant les événements sportifs auxquels le Sénégal compte abriter. Parmi eux, il y a les jeux olympiques de la jeunesse prévus dans cinq ans. En attendant, ils vont s'exercer à l'occasion des événements qui vont précéder les JOJ, comme les matchs des Lions, les navetanes...Sur ce, le Ministre des Sports, Matar Ba a exhorté ces Stadiers de travailler dans la passivité. "Le stadier n'est pas un métier facile ni violent. C'est un métier de médiation. Il faut suivre les enseignements car, la formation se fera avec la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Il faut acquérir le savoir-faire afin qu'il y ait de la valeur citoyenne et un comportement moral", a-t-il déclaré à l'occasion de cette cérémonie de lancement du projet des Stadiers dans le cadre du programme "Emploi des Jeunes" initié par le chef de l'Etat Macky Sall.

Ces 250 Stadiers issus des 65.000 jeunes sénégalais qui figurent dans le programme d'urgence de recrutement initié par le président sénégalais, ont signé leurs contrats pour deux ans renouvelables, ce vendredi à la fin du lancement. Ils vont démarrer leur formation dans les prochains jours, au CNEPS de Thies avant de se lancer dans le grand bain.