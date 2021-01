vendredi 29 janvier 2021 • 178 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, a évoqué les chances de Me Augustin Senghor candidat à l'élection présidentielle de la Confédération Africaine de football (CAF).

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football sillonne depuis jeudi 28 janvier 2021, les établissements scolaires primaires de Ziguinchor. Aliou Cissé, sensibilisait les élèves et les enseignants sur le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour freiner la pandémie du Covid-19 dans cette partie sud du pays. L’enfant de Kandé a saisi par ailleurs l’occasion pour se prononcer sur la candidature de Me Augustin Senghor à la Confédération Africaine de Football. «Me Augustin a des chances réelles pour diriger la CAF. Mieux, il réunit toutes les conditions pour gouverner cette instance», a indiqué Aliou Cissé.

«Aujourd’hui si on regarde ces cinq ou six dernières années, le Sénégal en terme de résultats et d’expérience, la ligne directrice que le président Augustin Senghor décline depuis 2009 est plus visible de 2015 à nos jours. Ce qu’il faut comprendre, c’est que le Sénégal n’a jamais raté de compétions continentales, internationales et mondiales ces dernières années. On peut bien se vanter d’avoir un président comme Me Augustin Senghor qui a eu cette vision et qui a pu recadrer et mettre le football sénégalais sur de bons rails. Je pense qu’il (Me Augustin Senghor) est une personne décomplexée, quelqu’un qui connaît les codes du haut niveau et qui est bien armé pour prendre la présidence de la CAF», a ajouté Aliou Cissé.

Le Sénégalais, Me Augustin Senghor, l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmet Yahya et le Sud-africain Patrice Motsepe sont pour l'heure les quatre candidats qui veulent succéder à Ahmad Ahmad, le 12 mars prochain, à Rabat (Maroc).