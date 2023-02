jeudi 2 février 2023 • 93 lectures • 0 commentaires

Actualité 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) L’Association des Banques de l’Afrique de l’Ouest s’est réuni en assemblée générale extraordinaire virtuellement le lundi 30 janvier 2023 à 11h00 GMT. L’objectif de l’assemblée était principalement de nommer le nouveau Comité exécutif de l’organisation conformément aux règlements de l’association.

L’assemblée générale a réuni les membres des pays suivants : Gambie, Guinée, Liberia, Nigeria, Sénégal (représentant toutes les banques de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine – UEMOA). Le nouveau Comité Exécutif a été constitué comme suit : Dr Guy Laurent Fondjo, Président, Mme Aina Moore, 1ère Vice-Présidente, M. Dele Alabi, 2ème VicePrésident, tandis que M. Thierno Seydou Nourou Sy a été nommé Président d’honneur pour accompagner la nouvelle équipe.

PUBLICITÉ

L’assemblée a exprimé sa gratitude au président sortant, M. Thierno Seydou Nourou Sy pour son dévouement, son sacrifice et son leadership efficace qui ont contribué aux réalisations importantes au cours de son mandat et ont contribué à mettre l’ABAO sous les projecteurs. Elle a souhaité au Dr Fondjo, à son équipe et au nouveau Secrétaire général plein succès dans l’exécution de leurs différents mandats.

PUBLICITÉ

L’Assemblée a enfin exhorté l’ABAO à jouer effectivement un rôle clé dans le Programme de Monnaie Unique de la CEDEAO porté par les institutions régionales (Commission de l’UEMOA, WAMA, WAMI, WAIFEM et autres institutions sœurs), sous le leadership de la Commission de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du système de paiement et de règlement de la CEDEAO (EPSS) et du système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS).