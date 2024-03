mardi 5 mars 2024 • 70 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le Comité Exécutif du Réseau Africain de la Commande Publique (RACOP) va procéder les 7 et 8 mars prochains, à Kigali (Rwanda) à la passation de charges entre la Côte d’Ivoire et le Rwanda qui assure la présidence du Réseau en 2024.

Le choix du Rwanda a été entériné lors de la troisième Assemblée Générale du RACOP qui s’est tenue du 13 au 16 novembre 2023 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Le Comité exécutif du RACOP, élu en Eswatini en 2022, comprend diverses représentations des réseaux sous régionaux de l’Afrique de l’Ouest, de l’Est, du Sud, du Nord et du Centre, en maintenant sa composition actuelle.

Outre la passation de charges, la réunion de Kigali à venir aura à examiner et approuver plusieurs

propositions du Secrétariat Technique pour le bon fonctionnement du réseau. Il s’agit, entre autres, de

l’approbation du plan d'affaires 2024 et de l’adoption du budget 2024.

La réunion se déroulera en format hybride, permettant à la fois la participation en présentiel et en ligne.

Les membres clés tels que le Président sortant, le Président entrant, le Vice-président du RACOP, le

Secrétaire Technique et deux juristes de la Côte d’Ivoire et du Mali participeront en présentiel.

Il est prévu également une Assemblée Générale Extraordinaire en ligne pour entériner les documents

soumis à l’adoption lors de la TAG d’Abidjan ainsi que pour adopter le budget 2024 du RACOP.