dimanche 24 avril 2022 • 119 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Pape Ibrahima Ndiongue "Gazou" a été nommé conseiller spécial en charge des affaires religieuses, mardi par le président Macky Sall.

"Je remercie le président de la République, Macky Sall, qui m'a fait l'honneur de me nommer conseiller spécial en charge des affaires religieuses. Cette nomination a eu lieu lors de l'audience qu'il a accordée aux responsables politiques de l'Alliance pour la république (Apr), mardi dernier au Palais de la république. Je me réjouis d'avance de cette nomination et manifeste toute ma gratitude au chef de l'État. Son excellence, Macky Sall a compris mon engagement sans faille à ses côtés et ce, depuis la naissance de l'Apr. Il connaît aussi ma proximité et mon engagement aux côtés des familles religieuses. C'est donc un Pape Ibrahima Ndiongue revigoré qui accepte avec la même détermination de travailler à ses côtés pour cette nouvelle fonction".