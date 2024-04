vendredi 5 avril 2024 • 1451 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le président Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage, ce vendredi, à Mahammed Boun Abdallah Dionne, décédé à Paris.

«Avec le décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne, la Nation perd l’un de ses plus éminents serviteurs, un homme dévoué et précieux», a tweeté le chef de l’Etat. Le président Basirou Diomaye Diakhar Faye a présenté ses condoléances à la famille de l’ex premier ministre du Sénégal et prié pour que Dieu l’accueille dans son Paradis.