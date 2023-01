lundi 30 janvier 2023 • 369 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Une nouvelle déclaration de candidature à la présidentielle de 2024 vient d’être faite, ce 29 janvier à Dakar, allongeant ainsi la liste des personnalités politiques qui veulent briguer la magistrature suprême.

Celle du Dr Babacar Diop, leader des Forces Démocratiques du Sénégal (Fds / les Guelewar) a été publiquement investi à l’issue du premier congrès de son parti tenu, les 27, 28 et 29 janvier, à la salle de l’unité africaine au Cices.



« Je suis le candidat des pauvres et de l’espoir. Je suis la candidature des forces progressistes, mais surtout aussi la candidature de la démocratie parce qu’on a des régimes totalitaires au Sénégal et en Afrique. Nous voulons bâtir le Sénégal dans la démocratie, dans la paix mais une paix fondée sur la justice, sur le respect des droits humains, c’est pourquoi je dis que je suis le candidat du peuple, ce peuple laborieux, sans voix, oublié, exploité. Je veux être le président des pauvres, je veux gouverner pour les pauvres », a-t-il confié face aux nombreux militants et sympathisants venus prendre part au congrès de sa formation politique. Pour le nouveau candidat à la présidentielle prochaine, un gouvernant n’est jamais neutre.