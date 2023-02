dimanche 26 février 2023 • 415 lectures • 0 commentaires

Au Sénégal, la crainte trône chez beaucoup de concitoyens. Nombre d'entre eux ont peur que les procès de Sonko ou encore la question de la troisième candidature de Macky Sall ne mettent le feu au pays. L’ambassadrice de la Türkiye, elle, sereine pour le Sénégal.

«Pourquoi on serait inquiets ? Non pas du tout», a-t-elle déclaré. Pour Hatice Nur Sagman, qui était l’invitée du Grand Jury de la Rfm, une telle situation est normale pour une période préélectorale. Elle souhaite tout le bien pour le pays : «Toutes ces choses ne nous inquiètent pas du tout, c’est normal. Je souhaite tout le bien pour le Sénégal. Non on n’est pas du tout inquiets», ajoute-t-elle.