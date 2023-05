jeudi 18 mai 2023 • 70 lectures • 0 commentaires

iGFM- (Dakar) Le mouvement fëssël Emergence (FEEM) créé par les jeunes et femmes intellectuels issus de diverses horizons sur tout le territoire national et de catégories socioprofessionnelles différentes pour l'unique objectif de vulgariser les réalisations du Chef de l'État, Son Excellence Macky SALL, de défendre son bilan et également d'investir sa candidature en 2024 pour un second quinquennat a été ce jeudi à Dakar.

Sur ce, après création du mouvement, le FEEM dans son ensemble avec tous les membres d'ici et d'ailleurs, a adhéré à la Coalition Républicaine Samm Sunu Rew (CR/2SR) conduite par Pape Modou FALL, le président du parti Degg Mo Woor pour travailler à leurs côtés suivant leur feuille de route établie devant le respect des règles définies par ladite coalition.

En la circonstance, il est opportun de rappeler la situation que le Sénégal est sur la bonne voie, la voie de l’émergence avec un taux de croissance supérieure à 6% et la croissance du PIB réel s’est établie à 0,87% en 2020 selon la banque mondiale. Notre attitude par rapport à la situation, vous la connaissez, c’est vous dire que ce geste n’était mû que par le sens du patriotisme, la préservation des acquis démocratiques et la stabilité des institutions politiques, le renforcement et la sauvegarde des réalisations infrastructurelles, économiques et sociales.

Aujourd’hui, par la grâce d’ALLAH, nous voici rassemblés, pour le lancement de notre mouvement politique, dénommé « Fessel Emergence (FEEM) ».



La naissance de cette structure sur l’échiquier politique national est le choix de toutes et de tous de poursuivre notre challenge de faire éclat sur les réalisations, projets et grands travaux du Chef de l’Etat sur l’ensemble du territoire national pour l’intérêt général et donner forme à la construction de l’émergence.



Le Mouvement Fessel Emergence (FEEM), vise la consolidation d’une Nation Unie et Solidaire. Il vise la mobilisation et la participation responsable de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais préoccupés par la consolidation, la valorisation de toutes les réalisations et la promotion de la recherche de solutions aux problèmes de développement connus. Notre grande force est la diversité de nos membres, sympathisants, citoyens engagés, avec des expériences et des parcours divers.



Ce Mardi 21 Mars 2023 constitue donc un jour mémorable. C’est pourquoi en attendant de donner un contenu programmatique à nos principes, il est important de vous entretenir brièvement de quelques idées forces qui animeront prochainement notre mouvement : Fëssël Emergence (FEEM) entend inscrire son action dans le cadre de la démocratisation de notre pays et de ses institutions au titre desquelles les Sénégalais dans leur ensemble ont consentis tant de sacrifice et nourri tant d’espoir.

La créationdu mouvement FEEM puise ses racines dans les idéaux et principes fondateurs de la Coalition Samm Sunu Rew et l’héritage des valeurs historiques de notre grand pays.



Le mouvement Fëssël Emergence (FEEM) entend magnifier le flambeau des réalisations multiformes, entreprises par le chef de l’Etat en vue de la construction de l’émergence dans le cadre de la citoyenneté et de la démocratie. Il importe ainsi de mettre l’accent sur une pratique politique modérée, une valorisation et une vulgarisation des réalisations du régime de 2012 à aujourd’hui et une promotion permanente et continue de la paix et de la stabilité dans le respect des valeurs et normes sociétales de la vie.



Le Fëssël Emergence (FEEM) s’engage à placer au-dessus des considérations égoïstes, antirépublicaines et rétrogrades de l’opposition par la manipulation, la mégalomanie, le mensonge éhonté, la fureur et la furie, les seuls intérêts du Sénégal et de son peuple.

Le mouvement Fëssël Emergence (FEEM) placera son action dans le détail des accomplissements de la transformation qualitative de notre société par le chef de l’Etat Macky SALL et dans la protection et la sauvegarde des ressources indispensables au développement économique et social de notre pays.



Fessel Emergence (FEEM) inscrit également son programme dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, afin de permettre aux Sénégalaises et aux Sénégalais de s’activer et de bénéficier de l’année sociale décrétée par le Chef de l’Etat Macky SALL.

Le Fëssël Emergence (FEEM) refuse toute forme de violence et entend lutter contre les extrémismes de toute sorte et contre le terrorisme.



La vulgarisation des réalisations, la consolidation et la valorisation des acquis démocratiques, institutionnels et infrastructurels permettront de maintenir et de garantir le changement qualitatif au plan social et civique pour que les citoyens soient plutôt les acteurs des choix politiques et économiques de notre pays.



Le Fëssël Emergence (FEEM) entend contribuer et participer à la recherche des véritables voies de salut pour le développement national.



Le Fëssël Emergence (FEEM) n’entend pas être un simple nouveau mouvement de plus mais adhère et compte accompagner la coalition Samm Sunu Rew à conquérir activement sa place sur l’échiquier national et entend se positionner comme une force politique d’avenir.



En effet l’avènement du Fëssël Emergence (FEEM) constituera un renforcement de la Coalition Samm Sunu Rew par la qualité des hommes et des femmes qui l’animent et par l’expérience politique de ses acteurs qui à bien des égards, ont fait la démonstration de la prise en compte des intérêts généraux.



En ce qui concerne le FEEM, nous (les membres et sympathisants) demeurons fidèles aux « feem », comme dirait le Wolof, signifiant Astuces et principes qui ont toujours guidé notre action politique, à savoir : la consolidation des acquis démocratiques ; la promotion d’un Etat de droit et de la bonne gouvernance ; la liberté d’association, d’opinion ou d’expression ; les libertés individuelles ; la liberté d’entrepreneuriat ; la consolidation de la cohésion et de l’unité nationale ; la conservation de la Paix et de l’unité de notre pays ; le développement et l’intégration économique et politique dans les ensembles sous régionaux et régionaux.



Il n’est guère besoin ici de continuer à ressasser le passé. Car le mouvement que nous venons de créer veut se tourner résolument vers l’avenir.



Vous l’auriez sans doute remarqué, le mouvement Fëssël Emergence est patriotique et républicain, mais aussi loin d’être populiste et restrictif.



Il s’agit donc d’un patriotisme ouvert car s’appuyant sur le génie créateur de notre peuple pour établir des passerelles de coopération fructueuses à son développement au plan national, régional et international.



Nous défendons Macky SALL, l’espoir du Peuple Sénégalais épris de paix et de stabilité.

Je vous demande à tous de vous battre et permettre à Macky SALL de briguer un second quinquennat pour l'avenir, pour offrir un autre futur au Sénégal, à notre peuple, aux jeunes, aux moins jeunes, aux femmes et aux hommes de notre pays.



Au sein du mouvement Fëssël Emergence (FEEM), il est indispensable de s’ouvrir davantage aux jeunes, aux femmes, afin de les associer pleinement à nos actions, à tous les niveaux et enrichir nos réflexions dans un processus d’échanges intergénérationnels. Jeunes, Femmes et Cadres du Mouvement, je vous demande de vous investir activement dans notre Mouvement.