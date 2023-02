samedi 11 février 2023 • 267 lectures • 0 commentaires

La prochaine présidentielle c’est maintenant dans un an. De son côté, le Directeur général de Dakar Dem Dik a déjà pris position en ce qui concerne la question de la candidature.

«En ce jour où nous nous sommes réunis dans cette grande salle, nous prenons l’entière responsabilité de porter et d'assumer notre choix sur son Excellence le Président Macky Sall comme notre seul et unique candidat pour les élections présidentielles de 2024. Il n’est sans nul doute que nous avons fait le bon choix car seul lui est aujourd’hui dépositaire d'une espérance», a indiqué ce samedi, le Directeur général de Dakar Dem Dik.



Ousamne Sylla, qui présidait une manifestation organisée par la Cellule Apr de Dakar Dem Dik d'ajouter : «Nous allons donc d’ores et déjà, engager surtout toutes nos forces pour restaurer la cohésion de toutes les unités membres de BBY et aider notre candidat à renouer encore plus le pacte républicain entre tous les sénégalais résidents et ceux de la diaspora.»



Et pour explique ce choix, M. Sylla évoque les efforts consentis par le Président, notamment dans le secteur de l’emploi, notamment avec les programmes qui ont été déployés pour réduire le taux élevé du chômage des jeunes. Et donc, pour lui, «les sénégalais dans leur majorité ont déjà choisi le même candidat, et ce candidat commun pour 2024 n’est personne d’autre que son Excellence Monsieur Macky Sall qui incarne l’espoir et l’esprit de conquête.»