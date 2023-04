lundi 10 avril 2023 • 69 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le parti Fulla ak Fayda a investi ce lundi M. Abdoulaye Mamadou Guissé candidat dudit parti à l'élection présidentielle de 2024. Une déclaration faite en marge d'une visite au khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. Voici la Déclaration de candidature. ( Par idrissa Diop musicien international Directeur de campagne du candidat).

Chères Sénégalaises,

Chers Sénégalais,

J'ai le plus grand honneur et un plaisir sans précédent de vous présenter la déclaration de candidature à l'élection présidentielle 2024 au Sénégal du candidat de notre parti.

Au vénéré Sérigne Mountakha Mbacké Bachir khalife général des mourides,

chers membres de la délégation envoyés auprès du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir,

Cher président Max Fabien ANDRIANIRINA Rassemblement National pour la Refondation ( RNR) de Madagascar notre invité d'honneur,

Monsieur Matar Cissé représentant du parti Fulla ak Fayda en Gambie,

Monsieur Abdoulahat Yade coordonnateur du parti politique Fulla ak Fayda à Touba,

Chers journalistes présents à la déclaration de candidature du président Abdoulaye Mamadou Guissé du parti politique Fulla ak Fayda,

Et Pape Thiam Fadiar de la diaspora,

Chers compatriotes,

le Dimanche 25 Février 2024 prochain, vous élirez un Président à la tête de l'Etat du Sénégal,

et qui aura en charge la destinée de notre nation.

C’est une échéance cruciale pour notre vie quotidienne, l’avenir de nos enfants et le développement de notre cher Sénégal : par votre vote, vous déciderez de la destinée du Sénégal.

Aujourd'hui jeudi 06 Avril 2024 sur invitation du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir, nous sommes ici dans la résidence Cheikhoul khadim pour annoncer la candidature de notre Secrétaire Général National Abdoulaye Mamadou Guissé à l'élection présidentielle 2024.

Moi Idrissa Diop musicien international, chef de la délégation et par ailleurs DIRECTEUR DE CAMPAGNE de notre candidat le Président Abdoulaye Mamadou GUISSE du Parti Politique Mouvement Culturel pour le Salut du Sénégal Fulla ak Fayda , je sollicite au nom de tous vos prières et vos conseils, vous êtes sans aucun doute Serigne Touba notre guide spirituel et notre lumière des siècles à l'aune des chocs des cultures, des mutations profondes et irréversibles.

Par la culture, nous allons changer le monde et le Sénégal : c'est possible par la grâce de nos saints.

Pour rappel, moi Idrissa Diop , je suis le premier musicien moderne à chanter Serigne Touba c'était le 5 Avril 1974.

Conscients des crises qui bouleversent le monde avec la guerre en Ukraine, nous avons choisi, notre parti et nos alliés, de faire notre Déclaration de candidature devant l'incarnation du bonheur éternel Al Mountakha Mbacké Bachir.

Qui est Abdoulaye Mamadou Guissé Guissé, notre candidat ?



Né au Sénégal à Pikine plus précisément dans une grande famille de médecins, d’enseignants mais également d’acteurs culturels, ayant grandi sous l'ombre du libéralisme sénégalais wadiste et impliqué dans la vie associative, Diplômé en ingénieurie Culturelle Banque et Finances , notre candidat est un chevronné Expert d'Etat en Evaluation et suivi des politiques et Programmes publics/Secteur Culture.



Notre parti politique a choisi Abdoulaye Mamadou Guissé son candidat pour l'élection présidentielle de Février 2024 .



Moi Idrissa Diop musicien, en ma qualité de Directeur de campagne du candidat Abdoulaye Mamadou GUISSE c’est avec le cœur que je m’adresse à vous ici à Touba chers représentants de partis, de mouvements, et de personnalités imminentes.



Le cœur d’un Sénégalais fier de sa patrie, mais pour autant affligé de sa paralysie. Le Sénégal au passé glorieux doit retrouver sa juste place de nation de valeurs, de Fulla ak Fayda et de kersa .

Nous devons restaurer l'autorité de la République et ainsi redonner confiance aux guides religieux de notre cher pays.



Le Sénégal ne doit et ne devrait point s'embourber dans le piège de la manipulation et de l'envie du pouvoir qui fait perdre la dignité de vivre.



La position géographique du Sénégal est unique. Son rayonnement commercial, économique, culturel, environnemental et touristique au service de la qualité de la vie et des emplois peuvent être retrouvés à condition de mieux valoriser nos atouts.



Nos commerces, nos entreprises, nos artisans , notre patrimoine culturel unique, sans oublier notre convivialité et notre art de vivre autour de notre culture et nos régulateurs sociaux sont des forces à consolider.



Bien construire notre avenir, c’est aussi bien maîtriser le présent comme les impôts, la sécurité et la propreté.



C’est faire aussi preuve d’ambition et d’esprit d’équipe pour créer les conditions favorables au développement économique et social de notre pays.



Pour y parvenir, il faut d’urgence mettre de nouvelles compétences en action, basées sur l’expérience de gestion et la capacité d’écoute.



C’est aussi le moment de faire comprendre que notre candidat le Président Abdoulaye Mamadou Guissé a jusqu‘à ce jour pleinement consacré son temps à ses activités professionnelles et culturelles.



Mais fidèle à son attachement de toujours pour la culture, fidèle aussi à ses valeurs républicaines, d’humanisme, de pragmatisme, d’entrepreneur, d’ouverture d’esprit, de solidarité et de convivialité, a décidé de s’engager au service de la coalition "CULTURE REPUBLICANE ET REFLEXES DEMOCRATIQUES / FULLA AK FAYDA" et au service des Sénégalais.



Je le redis: Le président Abdoulaye Mamadou Guissé est candidat à l’élection présidentielle pour la victoire éclatante du Fulla ak Fayda, avec une "CULTURE REPUBLICANE ET UN REFLEXE DEMOCRATIQUE".



Notre candidat présentera pour briguer le suffrage des Sénégalais une équipe de femmes et d’hommes motivés avec de solides compétences, composée de nouveaux venus et de jeunes guidés par une approche nouvelle de la politique, en dehors des réflexes partisans : Une équipe capable de bien gérer nos budgets et nos actions.



Notre enthousiasme et notre énergie seront consacrés à rénover et faire émerger le Sénégal grâce à un projet novateur construit autour de l’amélioration de la gestion, du développement économique, culturel et touristique, de l’emploi, de la formation des jeunes, de la qualité de la vie de la santé et de la solidarité. Nous voulons construire un pays embelli, un SÉNÉGAL attractif, un Etat unique.

Depuis plusieurs années déjà, notre parti politique a entrepris ce travail d’écoute et de dialogue indispensable pour construire un projet qui répondra aux besoins des Sénégalais.



Nous continuerons ce travail de proximité immédiatement après, en allant chez tous les Sénégalais , dans leur quartier, leur village à leur rencontre et échanger avec eux sur l’avenir de notre pays car c’est avec eux seulement que nous pourrons concrétiser notre projet pour le Sénégal des grandes victoires .



Jerefety sérigne Mountakha Mbacké Bachir,

Yag Fi Té Wer.

Cheres Sénégalaises,

Chers Sénégalais, Vous êtes également les bienvenus dans notre local de campagne villa 8413 pikine Nimzatt.

Vive le Sénégal,

Vive la République,

Vive la démocratie. Je vous remercie.

Signé:

Idrissa Diop musicien international

Le Directeur de Campagne et chef de la délégation auprès du khalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir.