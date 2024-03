vendredi 22 mars 2024 • 630 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 jours Taille

iGFM - (Dakar) Le silence de Bougane Guèye Dany à trois jours du scrutin intrigue plus d’un. Le leader du mouvement Guem Sa Bopp est attendu pour désigner le candidat qu’il va soutenir lors de la présidentielle prévue le 24 mars.

Malgré le silence énigmatique de l’homme politique et PDG du groupe de presse D-Médias, SeneNews est en mesure de vous révéler une décision déjà prise au sein du mouvement et qui n’attend que d’être officialisée.

PUBLICITÉ

Bougane Gueye Dany a déjà marqué l'histoire politique avec son mouvement, surtout qu'en 2019, il a joué un rôle essentiel dans la formation de la coalition « Idy Président ». Même si le mouvement Geum Sa Bopp n’arrive pas à franchir le cap du parrainage citoyen, cela n’empêche pas que son leader Bougane Gueye Dany soit reconnu comme un leader affirmé dans l’opposition. Pourquoi le mouvement de Bougane Gueye Dany fait-il rêver les candidats à la présidentielle ?

PUBLICITÉ

Le mouvement politique Gueum sa Bopp est présent sur le terrain politique au Sénégal depuis 2017, avec un leader qui a toujours su garder sa constance dans l’opposition. Plus de 556 cellules de militants sont installées dans tous les départements du pays. Une structuration en un temps record a permis la ramification du mouvement dans les zones les plus reculées du pays. Après les élections territoriales de 2022, Gueum Sa Bopp, sur 130 localités seulement, se retrouve avec 6 mairies gagnées et 825 conseillers municipaux.