iGFM (Dakar) Le gouvernement du Sénégal prendra toutes les dispositions pour organiser une élection paisible, a rassuré, mercredi, au Palais, le Président Macky Sall, lors de l'ouverture du dialogue national.

Dans son discours, le Chef de l'Etat a commencé par rappeler le sens du dialogue national qui regroupe, ce jour, les acteurs politiques, le forum du justiciable, les religieux.... Selon lui, l'échéance électorale du 25 février 2024, est un élément fort pour le dialogue national. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a tenté de rassurer : "le gouvernement prendra toutes les dispositions pour organiser une élection paisible, libre et transparente comme il sait le faire".



Quant au dialogue politique, le Président de la République a recommandé de mener "les concertations de façon à consolider nos acquis démocratiques par de nouveaux consensus sur le code électoral, le processus électoral et les droits civiques et politiques".



Désignant l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse pour le représenter au dialogue politique, le Chef de l'Etat souhaite qu'un "dialogue soit inclusif en intégrant au bloc composé de la majorité présidentielle de l’opposition et des non-alignés, les représentants des guides religieux, coutumiers ainsi que la société civile". Selon Macky Sall, il n'y a "pas de démocratie sans liberté comme il ne peut y avoir de liberté sans responsabilité."



S'agissant des termes de référence évoqués par le maire de Dakar Barthélemy Dias à la veille du dialogue, le Président de la République a tenu à préciser que ces derniers "ne peuvent sortir sans qu'il y ait discussions."



A noter que le Président sénégalais a saison cette occaison pour annoncer la mise en en place des commissions politiques, économiques et sociales, cadre de vie et environnement, des commissions paix et sécurité, ressources naturelles, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, la commission administration et décentralisation, territorialisation des politiques et défenses publiques et une commission de synthèse.

