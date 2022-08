samedi 20 août 2022 • 88 lectures • 0 commentaires

1 heure

Le Directeur du Coud, par ailleurs, maire de Malicounda, Maguette Sène, a dans un entretien accordé à l'Observateur est revenu sur le mouvement des jeunes pour le triomphe de Macky Sall, sa candidature pour un troisième mandat et les résultats des élections législatives du 31 Juillet 2022.

A la question de savoir, si le président Macky Sall sera-t-il son candidat pour 2024, le maire Maguette Sène se veut clair: " si la loi le lui permet et qu’il accepte de suivre la loi, nous allons le soutenir. Nous serons à ses côtés. La directive qu’il donnera dans une autre version aussi, nous la suivrons. Nous serons loyaux jusqu’au bout. Nous comptons sur la jeunesse qui n’est acquise à aucun leader. Au contraire, quand on fait l’analyse des résultats de la Présidentielle de 2019, une importante partie de la jeunesse a voté pour le Président Macky Sall. Cela veut dire qu’il y a une jeunesse qui est là et qui est prête à soutenir le Président Macky Sall".

D'ailleurs, rappelle-t-il: "J’avais déjà initié un mouvement des jeunes pour le triomphe de Macky Sall que nous avons testé aux Législatives avec la mise en place de comités de jeunes. Il y en a 20, nous n’avons pas voulu trop pousser parce que nous ne voulions pas créer un malaise. Nous allons formaliser le mouvement. Le Président Macky Sall a réalisé dans ce pays, ce qu’aucun Président n’a réussi.

Sur le profil du futur Premier ministre pour combler le gap électoral de BBY, Maguette Sène conseille au président Macky Sall: "un Premier ministre jeune. Le profil de l’équipe qui doit aller en 2024 doit être une équipe de combattants. Avec un jeune expérimenté, bien formé, engagé et surtout loyal, la situation sera redressée. " Toutefois, il ne peut pas s'aventurer à donner des noms: "Je ne pense à personne. C’est la prérogative du Président Macky Sall" dit-il.

Face à l'opposition qui a engagé la bataille contre un 3e mandat, Maguette Sène hausse le ton :" "Nous allons être des combattants. C’est un combat qui a déjà démarré avec les Locales et les Législatives. Nous allons être les boucliers, les fers de lance du Président de notre coalition Benno Bokk Yaakaar pour que notre candidat puisse être choisi par les Sénégalais. Le Président dira comment cela va se passer mais quoiqu’il puisse se passer, nous serons là pour nous battre".