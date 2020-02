Présidentielle 2024 : Me El Hadji Diouf veut succéder à Macky Sall

iGFM-(Dakar) Le leader du Parti des travailleurs et du peuple, Me Elhadji Diouf a officiellement déclaré sa candidature,ce vendredi, pour succéder à Macky Sall à la tête du pays. « Je déclare officiellement ma candidature pour la prochaine élection présidentielle. Je ne vais pas laisser le pays entre les mains des voleurs, des manipulateurs menteurs et comploteurs », a-t-il fait savoir.

Il a fait cette déclaration en marge de la conférence de presse qu’il animait, ce matin, à Dakar, pour démonter la possibilité d’un troisième mandat pour Macky Sall.

Birame NDOUR