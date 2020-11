vendredi 6 novembre 2020 • 110 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les partisans de Donald Trump ont multiplié les manifestations contre une élection qu'ils estiment truquée ou volée, se heurtant à des contre-manifestants alors que le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait dans plusieurs États-clés. Dans les centres de dépouillement, les assesseurs assurent que la fraude est quasi-impossible.

En Arizona, les manifestations sont désormais quotidiennes devant le bâtiment où se déroule le dépouillement des derniers bulletins de vote à Phoenix, dans le comté de Maricota. Des soutiens de Donald Trump se sont rassemblés pour dénoncer de supposées fraudes et exiger que tous les votes soient comptabilisés avant d’annoncer un vainqueur.

Le président sortant Donald Trump multiplie les demandes de recomptage et les accusations de fraude dans les centres de dépouillement. Mais pour Cathy et Joe, deux retraités démocrates qui participent au dépouillement à l’intérieur du bâtiment et qui sont chargés d’examiner les bulletins litigieux qui ne sont pas lus par les machines, la fraude est quasi impossible.

« On n'a aucunes interactions avec les gens à l’extérieur. On est dans une pièce totalement fermée », indique Cathy. Et son mari ajoute: « C’est l’une des choses qui m’a impressionnée quand on a commencé ce travail. C’est de me rendre compte à quel point la fraude serait difficile. A notre niveau, c’est très compliqué. Tout le monde se surveille. Tout est vérifié plusieurs fois. Si on n’est pas sûr, eh bien on recommence tout ! »







Autre mesure pour éviter les fraudes, selon Cathy : « On travaille en binôme : un républicain et un démocrate. Et il y a des gens dans la pièce, des observateurs des deux partis qui passent derrière nous et regardent ce qu’on fait. Et derrière, assis au fond de la pièce, il y a encore d’autres gens qui surveillent tous ceux qui dépouillent les bulletins. On n’a pas le droit d’utiliser nos téléphones. On n’a pas le droit de parler de politique. »

« Moi je connais une personne qui en parlé. Et Elle n’est jamais revenue ! », témoigne Joe. « Maintenant que j’ai vu comment ça marche, j’ai une confiance totale dans le processus », assure Cathy.

Dans l’État de l’Arizona, c’est Joe Biden qui est en tête du scrutin devant Donald Trump et qui est en passe de remporter les 11 grands électeurs de cet État, selon les projections de plusieurs médias.

