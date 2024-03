lundi 18 mars 2024 • 140 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le candidat Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre de sa campagne présidentielle, s’est engagé, dimanche, à décentraliser l’économie et la culture pour faire de Sédhiou un « pôle économique et culturel ».

Lors de son arrivée à Sédhiou vers 16 heures dans une caravane, il a été chaleureusement accueilli par la population.

Accompagné d’Ousmane Sonko et de l’ancien Premier ministre Aminata Touré, Bassirou Diomaye Faye a pris la parole devant les militants et sympathisants.

Dans son discours, il a affirmé que leur projet vise à « assurer une distribution équitable des services et des ressources naturelles », assurant que s’il est élu, il compte faire de Sédhiou un « pôle économique et culturel ».

« La région du Pakao est riche en potentialités, notamment ses ressources naturelles et ses terres agricoles fertiles », a-t-il notamment dit, ajoutant : « Il s’agit de créer des entrepreneurs des agro-entrepreneurs , des unités de productions et des espaces commerciaux pour faire décoller le développement durable de la Casamance naturelle ».

« La formation des agriculteurs et l’encadrement vont être de mise pour moderniser le secteur agricole ainsi que d’autres secteurs primaires », a fait valoir le candidat de la coalition « Diomaye Président ».

Bassirou Diomaye Faye a invité la jeunesse à se mobiliser pour le triomphe lors du scrutin du 24 mars, « afin de rebâtir le pays et consolider la démocratie ». Il a en outre lancé un appel a tous les candidats pour qu’ils fassent leur déclaration du patrimoine, afin de rassurer leurs concitoyens sur leur intégrité.