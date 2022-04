dimanche 10 avril 2022 • 578 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À la présidentielle française, Emmanuel Macron, qui est sorti en tête du scrutin, fera face à Marine Le Pen au second tout qui aura lieu dans deux semaines.

Les Français étaient appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle ce 10 avril 2022. La candidate du RN Marine Le Pen ainsi que le président sortant Emmanuel Macron (LREM) sont qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle (Ipsos).



Jean - Luc Melenchon s'est classé troisième et Éric Zémmour, le candidat d'extrême droite, est arrivé qutrième au classement provisoire. Le second tour est prévu le dimanche 24 avril 2022.









