samedi 24 octobre 2020 • 272 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Ce vendredi 23 octobre, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) a finalisé la publication des résultats partiels des 38 circonscriptions électorales sur le plan national et les sept circonscriptions au titre des ambassades et consulats à l’étranger, renseigne Guineenews.

Elle a informé également les partis politiques candidats et électeurs, les citoyens Guinéens, les institutions nationales et internationales ainsi que les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les observateurs nationaux et internationaux qu’elle procédera demain samedi 24 octobre au Palais du peuple à la proclamation des résultats globaux provisoires des résultats du scrutin présidentiel ainsi que des pourcentages obtenus par candidat.

Région Afrique

République de Gambie

Alpha Condé RPG 201 voix, soit 1,73%.

Mamadou Cellou Dalein Diallo UFDG 11 188 voix, soit 96,27%.

Dr Makalé Traoré du PACT 10 voix, soit 0,9%.

Makalé Camara du FAN 28 voix, soit 2,24%.

Dr. Ousmane Doré du MND 10 voix, soit 0,9%.

Abdoulaye Kourouma du RRD 9 voix, soit 0,08%.

Ibrahima Abé Sylla NGR 159, soit 1,37%.

Dr. Mandjouf Mauro Sidibé AFC 4 soit 0,03%.

Dr. Ousmane Kaba du PADES 6 voix, soit 0,05%.

Me. Abdoul Kabèlè Camara, candidat du RGD 2 voix soit 0,2%.

Laye Souleymane Diallo du PLP 4 voix soit 0,3%

Bouya Konaté de l’UDIR 0 voix soit 0%

La République Démocratique de Congo

Alpha Condé RPG 854 voix, soit 88,22%.

Mamadou Cellou Dalein Diallo UFDG 102 voix, soit 10,54%.

Dr Makalé Traoré du PACT 1 voix, soit 0,10%.

Makalé Camara du FAN 3 voix, soit 0,31%.

Dr. Ousmane Doré du MND 4 voix, soit 0,41%.

Abdoulaye Kourouma RRD 1 voix, soit 0,10%.

Ibrahima Abé Sylla NGR 1, soit 0,10%.

Dr. Mandjouf Mauro Sidibé AFC 1 soit 0,10%.

Dr. Ousmane Kaba du PADES 0 voix, soit 0%.

Me. Abdoul Kabèlè Camara, candidat du RGD 0 voix soit 0%.

Laye Souleymane Diallo du PLP 0 voix soit 0%

Bouya Konaté de l’UDIR 1 voix soit 0,10%

Région Mamou

Mamou

Alpha Condé RPG 21 559 voix, soit 19,56%.

Mamadou Cellou Dalein Diallo UFDG 80 351 voix, soit 72,88%.

Dr Makalé Traoré du PACT 380 voix, soit 0,34%.

Makalé Camara du FAN 606 voix, soit 0,55%.

Dr. Ousmane Doré du MND 1529 voix, soit 1,39%.

Abdoulaye Kourouma RRD 342 voix, soit 0,31%.

Ibrahima Abé Sylla NGR 3 702 soit 3,36%.

Dr. Mandjouf Mauro Sidibé AFC 502 soit 0,46%.

Dr. Ousmane Kaba du PADES 494 voix, soit 0,45%.

Me. Abdoul Kabèlè Camara, candidat du RGD 252 voix soit 0,23%.

Laye Souleymane Diallo du PLP 387 voix soit 0,35%

Bouya Konaté de l’UDIR 143 voix soit 0,13%