iGFM (Dakar) Une autre élection présidentielle, en Ouganda la campagne électorale démarre sous des violences. 37 personnes ont été tués suite à l'arrestation d'un candidat très populaire de l'opposition, Bobi Wine qui a été libéré depuis.

La 11ème épidémie d'EBOLA est officiellement jugulée en RDC. Elle aura causé la mort de plus de 50 personnes. Et plusieurs centaines d'orphelins. Et notre invité ce soir, est sans doute l'une des humoristes les plus douées de sa génération. Elle a réussi son passage des réseaux sociaux au petit écran. Elle est ivoirienne. Et utilise l'humour pour dépeindre la société ivoirienne. Yvidero est notre invité culture du vendredi...

