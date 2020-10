jeudi 15 octobre 2020 • 335 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le directeur de campagne du Président Alpha Condé a accusé ce mardi 13 octobre, le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), d’avoir trafiqué les images du Magal de Touba qu’il présente comme celles de son passage à Kissidougou, en région forestière.

A 72 heures du scrutin (18 octobre), les accusations fusent de partout entre le Rpg Arc-en-ciel et l’Ufdg. Une et non des moindres qui retient l’attention est celle portée par le Dr Ibrahima Kassory Fofana. “Vous savez, nos adversaires ont beaucoup de tactiques. L’une des tactiques, c’est ce qu’on appelle les fake-news. Ils prennent des images, ils font de la falsification, ils affichent. Vous savez ce qui est arrivé ? Avant-hier sur France 24, les images d’un passage de l’Ufdg à Kissidougou ont été décortiquées. Et il en est ressorti que le monde qu’on a présenté comme Kissidougou, c’était le monde de Touba au Sénégal. Quelle honte ! Quelle malhonnêteté ! Mais nous leur répondrons le 18 octobre“, a déclaré, selon Africaguinée.com, le directeur de campagne d’Alpha Condé.

Présidentielle en Guinée

En Guinée, l’élection présidentielle aura lieu ce 18 octobre 2020. Elle se tient dans un climat de tensions, après des mois de contestation contre un éventuel nouveau mandat du président Alpha Condé.