mercredi 31 janvier 2024

Politique

Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle de 2024, est actuellement en prison. La mission d’observation de l’Union européenne déployée au sénégal, souhaite le rencontrer avant le démarrage de la campagne électorale.

"Nous avons comme objectif de voir tous les candidats qui ont été validés par le conseil constitutionnel. Quelle que soit leur situation. Donc on espère pouvoir rencontrer Monsieur Diomaye Faye", a déclaré Malin Björk.



Face à la presse ce mercredi, la cheffe de file des observateurs de l’Union européen déployés au Sénégal pour la présidentielle de février prochain, indique qu’ils sont en train de faire les démarches nécessaires pour voir le candidat des "patriotes".



Elle a expliqué que le jour de l’élection, leur mission d’observation électorale disposera de plus de 130 observateurs sur le terrain. Parmi eux, il y aura une délégation de 7 députés européens. Ils déploieront aussi des observateurs de longue durée, dit-elle.



"Ils sont au nombre de 32. Ils vont être déployés dans toutes les régions. Ce sont 16 équipes qui travaillent en binômes, qui seront déployés dans tout le pays, qu’ils puissent voir, parler avec les parties prenantes dans tout le pays. Ils seront nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Ils viennent d’arriver, ils seront déployés vendredi", a indiqué Mme Björk..