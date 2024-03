jeudi 7 mars 2024 • 745 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) C’est dimanche prochain que démarre officiellement la campagne électorale. C’est ce que l’on déduit du communiqué de presse de du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra).

C’est dimanche prochain que débutera la campagne électorale pour l’élection présidentielle de 2024. Ainsi, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) vient d’informer, dans un communiqué de presse, que la première émission réservée aux candidats à l’élection présidentielle, diffusée sur la Rts, passera le 10 mars 2024.



De ce fait, l’enregistrement de la première déclaration de campagne des candidats est fait obligatoirement dans les studios de la Rts le vendredi 8 et le samedi 9 mars 2024 suivant l’ordre de tirage retenu par le Cnra en présence des mandataires des candidats et le planning horaire fixé par la RTS et remis aux mandataires des candidats.