lundi 11 mars 2024 • 1412 lectures • 0 commentaires

Politique 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Le nouveau ministre de l’Intérieur, Makhtar Cissé, s’est exprimé sur la sécurité des candidats à la présidentielle, ce lundi, lors de la cérémonie de passation de services. Lors de la rencontre, il leur a aussi envoyé un message lié à l'ordre public.

«L’élection doit se dérouler dans le calme. Dans la paix et la sérénité. Le président a pris une décision. Au-delà de la sécurité globale que nos forces vont assurer, vous avez donné instruction de permettre à tous les candidats qui le souhaitent, de bénéficier d’une protection rapprochée de cette unité d’élite de la police nationale qu’est la Bip. Les modalités seront mises en œuvre en rapport avec le cabinet et le Dg de la police (…).



Nous veillerons, en tant que garants de la paix civile et de l’ordre publique, au strict respect des règles du jeu. Les différents états-majors politiques, c’est un appel que je leur lance, devront s’abstenir de tout acte, propos, ou comportements violents, en ne s’affrontant que sur le terrain des idées et des programmes. La sécurité du pays, des biens et des personnes un domaine qui nous incombe et nous nous ne transigerons pas dessus.»