vendredi 15 mars 2024 • 852 lectures • 3 commentaires

Politique 5 heures Taille

iGFM - (Dakar) La Mission d'observation électorale de l'Union européenne déployée au Sénégal pour la présidentielle, vient de réagir sur les derniers développements liés au processus électoral et au climat politique du pays. Elle s’est aussi exprimée sur la libération de Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle.

«Nous rappelons l'importance d'assurer l'égalité des chances à tous les candidats dans le cadre de la campagne électorale. À cet égard, nous prenons note de la libération, le 14 mars, de l'un des candidats à l'élection présidentielle qui était maintenu en détention, et souhaitons qu'elle puisse contribuer au déroulement d'une compagne apaisée et sans violence", a déclaré Malin Björk, cheffe de la mission d'observation de l'Ue au sénégal.



Dans son communiqué de presse, la mission annonce qu’elle poursuit l'ensemble de ses activités en vue de l'élection présidentielle du 24 mars. Elle dit, cependant, prendre acte du nouveau calendrier électoral et observe le déroulement de la campagne électorale ainsi que les préparatifs du scrutin.



La mission appelle surtout, au plein respect des libertés d'expression, de presse, d'accès à l'information hors-ligne et en ligne, et de réunion durant cette campagne, tout en assurant l'égalité des chances à tous les candidats dans le cadre de la campagne électorale.



Quant à son dispositif de surveillance et d’observation, la Mission explique que les 10 experts électoraux présents à Dakar seront rejoints par 28 observateurs de longue durée qui seront déployés le 18 mars dans l'ensemble des 14 régions du pays. Un second groupe de 42 observateurs sera déployé le 22 mars. Dispositif qui sera renforcé le jour du scrutin par des diplomates de pays membres de l'UE en poste à Dakar, ainsi que par une délégation de députés du Parlement européen.