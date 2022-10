dimanche 30 octobre 2022 • 1983 lectures • 0 commentaires

Sadio Mané a livré une belle copie en Club durant cette semaine. Le néo bavarois a scoré pour son club, aussi bien en ligue des champions qu’en championnat. Son coach s’est dit satisfait de ses prestations de la semaine.

"Je suis satisfait de la performance de Sadio Mane" a indiqué Julian Nagelsmann hier, au terme du match du Bayern face à Mayence. Et d’ajouter : «Le rendement des deux dernières semaines a été bon grâce à sa position. Il joue plus sur l'aile où il jouait à Liverpool. Il a bien joué aujourd'hui (hier samedi en Championnat) comme il l'a fait à Barcelone. Et j'espère qu'il continuera comme ça."