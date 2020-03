Prévention contre le Covid-19 à Ziguinchor: La mairie casque plus de 100 millions de FCFA

iGFM-(Dakar) La municipalité de Ziguinchor, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a mis, ce jeudi matin, à la disposition du l’hôpital «Silence» de de la ville, un important lot de matériel dont une ambulance médicalisée. La cérémonie de remise du matériel qui s’est déroulée dans la cour dudit centre hospitalier, présidée par le Préfet de Ziguinchor, a été marquée par la présence des délégués de la commune, de l’adjoint au médecin-chef du district sanitaire et du personnel de santé de l’hôpital. Heureux d’être dans ce centre hospitalier placé sous sa tutelle, «nous avons obtenu ce matériel grâce à une coopération avec la communauté catholique en Italie. Je dois vous dire que nos partenaires de la Finlande nous sont également venus en aide avec un important lot matériel», a dit le premier magistrat de la ville Abdoulaye Baldé. Un matériel estimé à plus de 100 millions de FCFA et qui est composé d’une ambulance médicalisée, de 50 perfuseurs (unité), de 110 masques, de 19 lits d’hospitalisation, de 13 tables à chevet, de 15 matelas housses, de 300 masques chirurgicaux, de 1.110 masques FFP2, des kits de pansement, des masques à oxygène, de poches gastriques et autres. Des outils chirurgicaux qui, à en croire toujours l’édile de Ziguinchor, «permettront de sécuriser le personnel de sante souvent exposé et les populations. Je dois vous avouer par ailleurs que, des dispositifs ont été mis dans les lieux publics de la commune et nous n’allons pas nous en arrêter là. Des postes de santé seront réfectionnés et grâce à notre coopération avec les Emirats Arabes-Unis, nous allons réhabiliter le mur de clôture de l’hôpital «Silence» de Ziguinchor », a annoncé le député maire de Ziguinchor au grand bonheur des blouses blanches de sa commune.

Pour le Préfet de Ziguinchor, «ce geste de la mairie est d’une grande importance pour les populations de sa commune. Car, il vient soulager les efforts déjà consentis par l’Etat sur le terrain dans le cadre de la lutte et de la prévention contre le COVID-19 », a indiqué le Préfet de Ziguinchor qui a saisi l’occasion pour révéler «qu’un dispositif sanitaire est en train d’être mis en place au poste frontalier de Mpack dans le cadre de la prévention contre le COVID-19

IGFM