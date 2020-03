Primaire démocrate : face à Sanders, Biden prend l’avantage dans le «Super Tuesday»

les résultats dans 11 États sur 14 :

Joe Biden remporte l’Alabama, l’Arkansas, la Caroline du Nord, le Massachusetts, le Minnesota, l’Oklahoma, le Tennessee et la Virginie.

Bernie Sanders est en tête dans le Colorado, l’Utah et le Vermont. Il est donné gagnant en Californie et reste le favori au Texas.

Défaite cuisante d’Elizabeth Warren dans son fief du Massachussets

Joe Biden a remporté ce mardi la primaire démocrate dans le Massachusetts, fief de sa rivale progressiste Elizabeth Warren dans la course à l’investiture, selon les estimations des médias américains. L’ancien vice-président, jusqu’ici à la peine depuis le début des scrutins pour ces primaires, s’est relancé en s’imposant dans huit Etats en lice lors de ce « Super Tuesday », où 14 Etats votaient au total.

Pour la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, en revanche, c’est une énorme défaite au milieu d’une soirée ratée, où elle est souvent arrivée en troisième ou quatrième position. Avec Mike Bloomberg, « elle est la grande perdante ce soir. Elle ne s’est même pas approchée de la victoire chez elle », a ironisé sur Twitter le président républicain Donald Trump.

Dynamique confirmée pour Biden

Pour l’instant, la soirée se déroule bien pour Joe Biden qui reprend du poil de la bête après de mauvais résultats lors des premiers caucus. L’ancien vice-président gagne largement en Virginie, et l’emporte en Caroline du Nord et dans l’Alabama, selon les estimations des médias américains, trois États du Sud qui comptent une importante minorité noire.

Joe Biden capitalise donc sur la dynamique qu’il a créée en Caroline du Sud où il a gagné samedi dernier et il confirme son ancrage au sein de la communauté afro-américaine.

La victoire de Joe Biden en Virginie n’est pas vraiment une surprise. Traditionnellement, les démocrates de cet État du Sud préfèrent des candidats modérés. Mais lorsque la chaîne CNN a annoncé les premières estimations, des sympathisants de l’ancien vice-président rassemblés dans un restaurant à Richmond ont poussée des cris de joie et de soulagement. Car une défaite de Joe Biden en Virginie aurait été une catastrophe.

James Minor, un militant afro-américain, affiche un large sourire. Il embrasse ses amis et se veut optimiste. « La plupart des électeurs en Virginie pensent que Joe Biden et le mieux placé pour battre Donald Trump, lance-t-il. Les démocrates doivent se rassembler pour le battre. Et Biden peut le faire car il a de l’expérience en tant qu’ancien vice-président. Moi je vais continuer à faire campagne, à mobiliser les électeurs car cette élection est vraiment importante. Il est temps que Donald Trump s’en aille ! »

Un peu comme un troisième mandat d’Obama

Assise à côté de lui, Sandra Antoine ne cache pas non plus son enthousiasme. Pour elle, Joe Biden c’est un peu comme un troisième mandat de Barack Obama. « Je reconnais que l’équipe Biden-Obama a fait avancer notre pays dans une bonne direction, en rassemblant le pays. Cette unité, elle est partie, au grand regret de beaucoup de gens. Moi je veux que le pays soit à nouveau uni, comme de véritables « États-Unis ». »

Un peu plus loin, à l’université du Commonwealth de Virginie, une association d’étudiants organise une soirée électorale. Sophia Anisami ne cache pas qu’elle aurait préféré que Bernie Sanders remporte l’Etat. « Pour moi, la lutte contre le réchauffement climatique est une priorité. J’y pense tout le temps et les autres jeunes aussi. On veut également un système économique plus social, plus équitable. Ces sujets-là sont importants pour les jeunes et c’est pour cela qu’ils préfèrent Bernie Sanders. »

Son cœur bat pour Bernie mais si Joe Biden sort gagnant des primaires, Sophia Anisami le soutiendrait aussi. Car le plus important, pour elle comme pour ses amis, c’est de faire en sorte que Donald Trump ne fasse qu’un seul mandat à la Maison Blanche.

La Virginie n’a pas fait que des heureux. Pour la première fois confronté aux urnes ce mardi, Michael Bloomberg ne parviendrait pas au seuil des 15 % des voix nécessaires pour obtenir des délégués dans cet État du Sud où il a dépensé des sommes faramineuses.. Le milliardaire new-yorkais obtient un maigre lot de consolation. Il aurait selon les projections emporté les Samoa, un petit territoire qui ne compte que six délégués.

Sanders reste confiant

Si la soirée a donc bien commencé bien donc pour Joe Biden, les résultats devraient être progressivement plus favorables à Bernie Sanders. Il est certes en ballottage dans le Maine, qu’il comptait emporter facilement car c’est un État frontalier du sien. Mais « Bernie », vainqueur dans le Colorado, l’Utah et chez lui, dans le Vermont, pourrait l’emporter au Texas, un État qui compte 228 délégués. Par ailleurs, les sondages le donnaient gagnant en Californie, le gros lot de la soirée où les résultats devraient tomber dans les prochaines heures.

Sanders a affiché sa « confiance absolue » dans sa victoire finale à l’investiture démocrate malgré ces premiers résultats donnant une avance à Joe Biden. « Je vous l’affirme avec une confiance absolue, nous allons remporter l’investiture démocrate et nous allons battre le président le plus dangereux de l’histoire de notre pays », a déclaré le candidat à la Maison Blanche devant ses partisans dans son bastion du Vermont.

« C’est une bonne soirée ! Et il semble qu’elle va devenir encore meilleure ! Elle ne s’appelle pas Super Tuesday pour rien », s’est réjoui de son côté Joe Biden devant ses partisans réunis à Los Angeles, en Californie.