iGFM (Dakar) Le cri du cœur de l'athlète sénégalais, Louis François Mendy, champion d'Afrique du 110 m haies, qui a craché sur une prime de 80.000 FCFA, a fait le tour du monde ces dernières heures. Cette situation a poussé iGFM à aller plus loin. Ce qu'il faut comprendre :

Les 50.000 sont considérés comme le total des primes journalières. C’est, en effet, 10.000 Fcfa par jour puisqu'il a du faire 5 jours au Cameroun, a-t-on appris. Malgré tout, la Fédération sénégalaise d'athlétisme aurait pu faire plus puisqu'il s'agit là d'un champion d'Afrique médaillé d'Or aux championnats d'Afrique se déroulant au Cameroun et qui a décroché, du coup, sa qualification pour les jeux Olympiques de Paris 2024.



Pourtant, la médaille d’or aux championnats d’Afrique est primée à 700.000 francs CFA. Mais le constat est que la prime est payée des mois ou des années après généralement dans ce pays qu'est Sénégal. Les exemples sont multiples : des athlètes sénégalais courent après leurs primes depuis 2007. Le cas de Amy SENE, trois fois championne d’Afrique de Marteau en est la parfaite illustration. La judokate, Monica Sagna, championne d'Afrique, a été contrainte de vendre de la friperie.



Ces tragédies que vivent les sportifs sénégalais surtout les athlètes pourrait pousser ces derniers à changer de nationalité sportive.



Pour rappel, Louis François a affiché son mécontentement hier sur son compte Instagram : "Être champion d’Afrique pour gagner une prime de 50.000 FCFA de la part du ministère des Sports. Une autre somme de 30.000 FCFA rajoutée à cette dernière par le président de la fédération. Mieux vaut aller jouer au football car Sadio Mané ou Gana n’aurait jamais accepté cette somme. Je vous remets votre prime. Fier d’être Champion d’Afrique. Il est tant que cela cesse ».



Les athlètes sénégalais qui ont déjà décroché des médailles d'or dans ces championnats d'Afrique sont Cheikh Tidiane Diouf (400 m), Louis François Mendy (110m haies) et Saly Sarr (triple saut).