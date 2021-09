jeudi 30 septembre 2021 • 291 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a honoré les Lions du Beach Soccer suite à leur parcours (4e place) en coupe du monde de la discipline qui s’est tenue du 19 au 28 aout 2021 en Russie.

Présidant la cérémonie, Me Augustin Senghor, a remis aux joueurs les primes d’objectif (la qualification en demi-finale). Au nombre de 15, chaque joueur a reçu la somme de 3 millions de FCFA. Le staff technique composé de 9 membres, a aussi reçu la somme de 6 millions de FCFA, chacun. Au total, la Fédération sénégalaise de football (FSF) dirigée par Me Senghor, a remis un chèque de 99 millions à l'équipe de Beach Soccer. «Magnifier les performances de cette équipe nationale du Beach Soccer qui tout au long de cette année 2021 nous a prodigué beaucoup de joie et de satisfactions par rapport à des objectifs qui avaient été fixé. Notamment cette première CAN à domicile qu’ils ont gagné à Saly en fin mars. Ils ont remporté un tournoi en Asie avant de briller d’une belle manière à la coupe du monde. Nous avons donc convenu de les rendre hommage de façon ouverte"

Des compléments de primes

« On les a donné des compléments de primes en dehors de celles de participation qui est à un million. La grande récompense c’est leur permettre de participer à la coupe intercontinentale de Beach Soccer qui se déroulera à Dubaï. Nous avons décidé de les engager dans cette compétition pour leur donner la possibilité de continuer à progresser. Nous sommes arrivés en demi-finale, on ne doit pas en rester là. Dans deux ans, nous devons viser la finale et remporter la Coupe. Après la coupe du monde, cette coupe intercontinentale leur permettra de se jauger aux meilleurs. »

A noter que le tournoi international de Beach Soccer se déroulera du 2 au 6 novembre.