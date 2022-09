vendredi 16 septembre 2022 • 468 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a octroyé, ce vendredi, une grosse prime de 54 millions aux sélections U15 et U20.

Pour avoir remporté le tournoi UFOA qui s'est tenu au Libéria, la sélection U15 du Sénégal a reçu un montant symbolique de 9 millions de francs CFA. Ce qui fait que chaque membre de la délégation composée de 30 personnes (joueurs, staff...) a reçu 300.000 francs CFA. "A cet âge, il ne faut pas mettre en avant cet aspect là. Le talent y est, ils auront le temps de gagner beaucoup de primes", a expliqué Me Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



De son côté, la sélection U20 a quant à elle reçu une enveloppe plus conséquente après son sacre au tournoi UFOA et sa qualification à la prochaine CAN de la catégorie. En effet, la Fédération a décidé d'octroyer 45 millions à la délégation qui était en Mauritanie. Chaque membre recevra 1 million 500.000 FCFA. "Il sagit de célébrer et magnifier nos jeunes avec leurs staffs, magnifier cette dynamique positive et constructive. Le pire c'est d'oublier le travail que la petite catégorie fait. On souhaite bonne chance aux Lionnes qui joueront le tournoi qualificatif au Mondial. Et je sais qu'elles la joueront à fond. On fait un clin d'oeil aux U17 qui vont bientôt descendre sur le terrain, en Mauritanie. Ils joueront deux maths amicaux au Maroc et aller réécrire la même histoire que leurs aînés (U20). Il faut qu'on jette nos jeunes le plus tôt dans l'Arène", a-t-il déclaré après l'annonce du montant alloué aux U20.