Tranche sociale des factures: Comprendre facilement qui est concerné et ce qui sera payé par l’Etat

iGFM – (Dakar) Le Président Macky Sall a annoncé que l’Etat va débourser 15,5 milliards de francs Cfa pour prendre en charge la tranche sociale des factures d’électricité. Il indique que 972 522 sénégalais seront concernés par cette mesure. Mais, comment savoir si vous êtes concernés ?

En effet, la tranche sociale signifie toutes les consommations inférieures ou égales à 250 kwh. Ainsi, l’Etat du Sénégal va entièrement payer les factures contenues dans ce niveau de consommation. Pour ceux dont la consommation dépasse les 250 Kwh, c’est le surplus qui sera à la charge du client.

«Par exemple, si la tranche sociale est à 15 000 francs Cfa et que vous payez moins de 15 000, on paye entièrement la facture. Si vous êtes à 25 000 on vous paye quand même les 15 000 et vous ne payez que les 10 000 francs Cfa», a expliqué le ministre de l’Economie, Amadou Hott, sur le plateau de la Tfm.

Youssouf SANE