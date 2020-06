PRISE EN CHARGE DES MALADES DU COVID-19 : Un taux de guérison de 73% à Dalal Jamm

IGFM – Le centre hospitalier national «Dalal Jamm» a livré ses chiffres dans la riposte à la pandémie du coronavirus, hier mercredi, lors de la réception d’un don en matériels du «Groupe Urgence Actions Covid 19». Selon Moussa Sam Daff, Directeur de «Dalal Jamm», la structure sanitaire située à Guédiawaye (banlieue dakaroise), a reçu un total de 764 malades du Covid-19 dans son centre de traitement du Covid-19, dont les 559 sont déjà guéris. Soit un taux de guérison de 73 %, largement supérieur au taux national qui est de 60%. A la date de ce mercredi 10 juin, 207 malades du Covid 19 étaient encore en traitement à Dalal Jamm.

REGROUPEMENT FAMILIAL

Ce n’est pas simplement chez les familles d’émigrés sénégalais en Europe que ce terme de regroupement familial est utilisé. Dans le jargon médical avec la survenue de la pandémie du covid-19, on utilise également ce concept de regroupement familial. A Dalal Jamm, onze malades du Covid-19 sont dans ce cas. «Ils ont choisi d’être hospitalisés ici pour être plus proches de leurs familles», a expliqué Moussa Sam Daff, directeur de l’hôpital. On souffle également qu’il peut s’agir de proches qui sont tous de la même famille et qui sont malades du Covid-19. «Un regroupement familial qui a son importance, car les malades se sentent moins éloignés de leurs proches et sont ainsi psychologiquement forts pour mieux faire face», expliquent des sources médicales.

PROTOCOLE DU DR. RAOULT ET PLUS…

Expliquant les performances de «Dalal Jamm», dont le taux de guérison de malades du Covid-19 est largement supérieur au taux national, le Professeur Fatou Samb Ndiaye, coordonnatrice du centre de traitement des épidémies, a confié qu’ «à Dalal Jamm, en plus du protocole national basé sur l’utilisation de l’hydroxychloroquine, un bilan systématique est effectué pour chaque malade dès son admission dans la structure. Et selon le tableau clinique du malade, on s’intéresse à la pathologie annexe qui peut être, entre autres, un diabète déséquilibré». «Le protocole est national mais en plus du bilan systématique, on cherche à ajuster», a confié la coordonnatrice du centre de traitement des épidémies de Dalal Jamm. Elle qui rassure que pour l’heure, aucun membre du personnel de santé dans cet hôpital n’est infecté, reconnaissant toutefois que le risque est bien réel. «Nous sommes un personnel à risque, mais pour le moment, les précautions prises sont telles que personne parmi le personnel soignant n’est encore infecté.»

ALASSANE HANNE