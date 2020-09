jeudi 3 septembre 2020, par Daouda Mine

Société 6 jours 628 lectures • Taille

IGFM - Purgeant une peine de prison à vie, l’ex-ministre de l’intérieur Rwandais, reconnu coupable dans le génocide de 1994 ayant fait 800 mille morts, est mort ce lundi 31 août 2020 dans Sébikotane où il était transféré avec 4 autres de ses compatriotes depuis 2017. Il est mort d’une crise cardiaque.

C’est le lundi 31 août 2020, à 11 heures, que l’ancien ministre de l’intérieur du Rwanda, Edouard Karemera (69 ans), a rendu l’âme à la prison de Sebikotane où il est transféré depuis 2017. Condamné à la prison à vie par le Tribunal Pénal International de Rwanda (Tpir), pour son rôle dans le génocide, notamment la mise en place des milices Interahamwe, l’ex-membre du gouvernement est mort, selon la direction de l’administration pénitentiaire, d’une crise cardiaque. Une mort naturelle, constatée par l’autopsie réalisée par l’homme de l’art. Édouard Karemera, jadis dans le gouvernement intérimaire du Rwanda, en avril 1994, et vice-président du Mouvement révolutionnaire national pour le développement (Mrnd), a passé ses derniers jours en terre Sénégalaise, après une détention d’une vingtaine d’années. Son corps, actuellement à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec n’a pas encore été transféré dans son pays d’origine.

La décision de la famille et du mécanisme de l’Onu attendue pour son inhumation

Lorsque les gardes de l’administration pénitentiaire ont constaté son décès, la brigade de Diamniadio a été avisée. Après appel à un spécialiste qui a conclu à une mort naturelle, son corps a été acheminé à l’hôpital. Pour ce qui est de la maladie dont il souffrirait, son dossier médical est gardé secret, mais il était, apprend-on, hypertendu. Sans compter l’âge avancé et la longue détention. Sera-t-il enterré à Dakar ou au Rawanda ? La décision de la famille et du Mécanisme pour les Tribunaux Pénaux Internationaux (Mtpi) de l’Onu est attendue. Ses quatre autres compatriotes, aussi détenus à la prison de Sebokitane, dans le quartier spécial qui leur est réservé, viennent de perdre leur compagnon de cellule. Tous, transférés à Dakar, ces anciens ministres, députés, étudiants, purgent des peines lourdes pour ce tragique génocide Rwandais de 1994. Dans ce groupe de 5 condamnés, 2 purgent une peine de 47 ans de réclusion criminelle, les 3 autres de prison à vie. Pour ce qui est d’Edouard Karemera, il en a fini avec la justice des hommes. Désormais, il fera face à celle divine.

En 2014, la chambre d’Appel du Tpri avait confirmé le premier juge

Pour mieux comprendre les raisons des déboires judiciaires de ces Rwandais, il faut remonter le temps jusqu’en 1994. Une année, si sombre pour le Rwanda. Entre avril et juillet, le pays connaît l’un des pires génocides de l’histoire. Environ 800 mille personnes sont tuées. Pour juger les mis en cause, le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (Tpir) a été mis en place. Et c’est le porte-parole du Mécanisme de l’Onu pour les Tribunaux Pénaux Internationaux (Mtpi), Ousman Njikam, qui a rendu publique la mort d’un de ces condamnés. Edouard, Karemera purgeant une peine de prison à vie, avait saisi le 29 septembre 2014, la Chambre d’appel du Tpir pour faire adoucir sa peine. Mais, cette chambre a maintenu la décision prise en première instance. Le Mtpi est l’organe qui assure actuellement les fonctions résiduelles du Tpir. Lequel a disparu depuis cinq ans.

T. Marie Louise N. Cissé