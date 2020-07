Prisons touchées par la covid-19: La requête des avocats de Habré

iGFM – (Dakar) Depuis quelques jours, les prisons sénégalaises commencent à être infectées par la covid-19. Une occasion choisie par les avocats de Hissène Habré, Me Ibrahima Diawara et Me Alioune Cissé, pour dénoncer le refus du renouvellement de la permission de sortie de leur client. Ils veulent aussi un aménagement de la peine de Habré.

«Il ressort de cette situation sanitaire que le danger est toujours là, très important pour les personnes à risques. On ne peut ainsi que regretter le refus de renouvellement de la permission de sortie qui aurait apporté plus de sécurité au Président Habré par rapport à sa santé», indiquent-ils dans un communiqué parvenu à iGfm.

Et d’ajouter : «Le Sénégal ne peut se soustraire à ses responsabilités dans l’aménagement de la peine prononcée par les CAE au cours d’un procès ni juste ni équitable. C’est pourquoi, nous appelons au respect du Droit de bénéficier d’un aménagement de la peine, seule modalité pour assurer et garantir au Président Habré le respect de son Droit à la santé conformément à la Constitution sénégalaise.»