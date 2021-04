Prix « El Hadj Mansour Mbaye » décerné à Mamadou Mbaye Garmi

iGFM – (Dakar) Le président Imam Cheikh Waly Seck et les membres du conseils de la fondation d’appui aux initiatives pour la promotion de l’Islam en partenariat avec The Islamic Society of the Washington Dc Area (Iswa) ont décerné le Prix « El Hadj Mansour Mbaye » au régulateur social El Hadji Mamadou Mbaye Garmi.

Pour son comportement exemplaire vis-à-vis des personnes âgées et ses multiples actions en faveur de la paix entre les familles religieuses et les communicateurs traditionnels du Sénégal et dans sa diaspora.



